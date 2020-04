Inzaghi viaggia a 2,46 punti per match. Ma c’è chi ha fatto meglio…

In attesa dell’esordio di Filippini sulla panchina del Livorno in qualità di head coach e di Occhiuzzi con lo stesso ruolo su quella del Cosenza ammontano a 32 gli allenatori che hanno affrontato almeno un match della cadetteria 2019/2020.



I club

Cinque società hanno affidato i loro tesserati a 3 differenti allenatori.

L’Ascoli a Palo Zanetti, Guillermo Abascal (che tornerà a guidare i bianconeri in caso di ripartenza), Roberto Stellone. Il Cosenza a Piero Braglia, Giuseppe Pillon, Roberto Occhiuzzi. La Cremonese a Massimo Rastelli (dalla prima alla settima e dalla 20esima alla 27esima giornata, ad esclusione del 25esimo turno ancora da recuperare), Marco Baroni e Pierpaolo Bisoli. L’Empoli a Cristian Bucchi, Roberto Muzzi e Pasquale Marino. Infine il Livorno a Roberto Breda (dalla prima alla 15esima e dalla 23esima alla 28esima giornata), Paolo Tramezzani e Antonio Filippini.

Cambio sul ponte di comando anche per ChievoVerona, Perugia,…





