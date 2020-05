Giornalismo sportivo: da IQUII e Massimo Caputi l’app Cronista Digitale

Cronista Digitale, l’app per formare i telecronisti e i radiocronisti del futuro è un progetto di Smart Learning sviluppato da IQUII per Massimo Caputi, giornalista sportivo e capo redazione sport de Il Messaggero.Cronista Digitale è una mobile App per iOs e Android che declina al meglio il know-how di Massimo Caputi attraverso un processo di apprendimento agile e alla portata di tutti gli appassionati del giornalismo sportivo.Pensato per essere fruito in mobilità, l’ambiente di apprendimento del Cronista Digitale consente e facilita un primo approccio con la materia del giornalismo moderno, utilizzando un’interfaccia di facile navigazione, leggera e gradevole. Un percorso articolato sulle nozioni di base della tecnica tradizionale del telecronista e del radiocronista sportivo, mutuando concetti e buona pratica attraverso i nuovi media digitali.

L’applicazione, basata sulla piattaforma Smart Learning di IQUII, Digital Company, sarà…