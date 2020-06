Punti nelle ultime 12 giornate, ecco come sono andate le 20 di A dal 2015 in poi

Un piccolo campionato lungo una dozzina di giornate. È quello che attende le partecipanti alla Serie A 2019/2020. Complicato pronosticare chi raccoglierà più punti in questa sorta di sprint estivo.



Il podio e…

Ammontano a 13 i club che nell’ultimo quinquennio hanno militato esclusivamente in Serie A. Un circolo da cui restano escluse Bologna, Brescia, Cagliari ed Hellas Verona, per via dei loro trascorsi in cadetteria. Al pari di Lecce e Spal, che hanno militato perfino in Serie C. Mentre il Parma riprese la scalata al massimo campionato italiano nel 2015/2016 dal girone D della Lega Nazionale Dilettanti.

Sul podio della nostra classifica, ottenuta con la media dei punti raccolti nelle ultime 12 giornate disputate per ogni campionato affrontato, rintracciamo la Juventus, prima con un valore pari a 25,8, seconda e staccata di qualche decimo c’è invece la Roma, 25,4, mentre il Napoli conquista la medaglia di bronzo fermandosi a quota 23,8.

Una…





