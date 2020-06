Serie B, risultati 29a giornata, classifica e prossimo turno

Dopo il recupero infrasettimanale della sfida Ascoli-Cremonese, la Serie B ha ripreso il proprio cammino dalla 29esima giornata di campionato.

Nell’anticipo del venerdì, andato in diretta tivù su Rai 2, lo Spezia ha avuto la meglio sull’Empoli dell’ex Marino grazie a una rete di Ragusa nella ripresa (assist di Marchizza). Il primo gol di questo pomeriggio l’ha firmato, invece, Molina in Crotone-ChievoVerona per l’1-0 a favore dei calabresi che però non ha resistito fino al triplice fischio finale. Negli ultimi minuti della sfida, infatti, Ceter ha firmato l’1-1 per i gialloblù.

Rallenta anche il Frosinone che sul campo del Trapani non va oltre il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0. E fra qualche ora il Pordenone, nel posticipo col Venezia, potrebbe raggiungerlo al terzo posto in classifica.

Sbanca Livorno il Cittadella di Venturato. Dopo un primo tempo senza reti Iori, su rigore, e Proia firmano il 2-0 per i veneti…





