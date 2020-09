Gasperini il decano, Conte il più vincente fra gli allenatori della Serie A 20/21

È Gian Piero Gasperini il decano fra gli allenatori ai nastri di partenza della Serie A 2020/2021. Il mister dell’Atalanta, infatti, svetta su tutti dall’alto delle sue 409 panchine raccolte fra Genoa, Inter, Palermo e, dal 2016/2017, Atalanta.Alle sue spalle si piazzano Claudio Ranieri, che contro l’ex Juventus taglierà il traguardo delle 400 presenze in Serie A, e Stefano Pioli, 341.Curiosamente proprio il testaccino terrà a battesimo Andrea Pirlo nel ruolo di coach. Almeno in gare ufficiali.L’altro debuttante nel massimo campionato è Vincenzo Italiano dello Spezio che per esordire nel massimo campionato dovrà però attendere un settimana. I liguri, infatti, scenderanno in campo in occasione della seconda giornata di Serie A.Di seguito i tecnici della Serie A ordinati per presenze decrescenti.

