Riparte la Serie A… anche su Twitter

Le conversazioni sullo sport hanno sempre avuto un ruolo di primo piano su Twitter, soprattutto quest’anno, quando i tifosi, costretti a restare in casa per il lockdown, si sono trasferiti sul social network per parlare delle proprie squadre del cuore in attesa che il campionato potesse finalmente ripartire.

In Italia lo sport più seguito è indubbiamente il calcio, e i tifosi di tutta la penisola si stanno preparando a riaccendere la loro passione a partire da oggi, 19 settembre, data ufficiale di inizio della stagione 2020/2021 della Serie A.



A differenza degli scorsi anni, però, gli italiani non potranno ancora ritrovarsi allo stadio per seguire le partite a causa della pandemia da COVID-19 e così Twitter continuerà a essere la piazza virtuale ideale per gli sportivi italiani per commentare in diretta le partite e condividere le emozioni del calcio giocato.

Per arrivare preparati e scoprire come seguire al meglio la nuova stagione del campionato…





