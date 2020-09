Serie C 20-21, i risultati della prima giornata

La Serie C 2020/2021 ha preso il via sabato pomeriggio con i primi risultati dei gironi A, B e C.

Il Lecco ha avuto la meglio sulla Giana, 1-0, con rete di Mastroianni. È finita col punteggio di 2-2 Vis Pesaro-Legnago. Mentre la Vibonese ha sbancato Cava de’ Tirreni per 1-0, Mattei.

Domenica quasi tutti gli altri match validi per la prima giornata. Ovviamente in attesa del primo posticipo stagionale: Juventus U23-Pro Sesto di questa sera.

Nel girone A parte bene la Pro Vercelli di mister Modesto che fa suo il derby del riso col Novara vincendo fra le mura di casa per 1-0. Di Rolando, su calcio di rigore e dopo 10 minuti, il gol decisivo. Conquistano i tre punti anche il Como, il Grosseto e il Pontedera.

Nel girone B rischia di toppare la prima il Perugia di Caserta. Prima va sotto per 0-2 contro il Fano, poi recupera con Kouan e Melchiorri pareggiando per 2-2. Successi, invece, per il Carpi, il Modena, il Matelica, l’Imolese, la Feralpi Salò, il Mantova e il Sudtirol.

Nel…





