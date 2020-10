Serie B, risultati 4a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Continuano a marciare a braccetto Cittadella ed Empoli.

I veneti battono il Pordenone per 2-0 con reti di Gargiulo e Tavernelli. I toscani hanno la meglio in rimonta dalla Spal grazie ai gol di Bajrami e Mancuso che rendono vano il vantaggio ospite a firma Esposito.

La classifica di Serie B dopo i risultati della 4a giornata recita quindi: Cittadella ed Empoli prime con 10 punti.

Perde contatto la Salernitana che fa 1-1 a Vicenza. In vantaggio su calcio di rigore con Djuricic viene ripresa da Rigoni.

Primo successo per l’Ascoli che supera la Reggiana per 2-1 al Del Duca.

Finisce 0-0 il derby di Calabria Reggina-Cosenza. Da segnalare il rigore fallito da Denis.

Goleada del Venezia sul Pescara, un 4-0 con quattro marcatori differenti: Aramu, Forte, Maleh, Karlsson.

Primo gol in cadetteria 20/21 per il Monza, con Frattesi, che però a Pisa è fermato sull’1-1 dai nerazzurri.

Pareggio ad occhiali, vale a dire per 0-0, in Frosinone-Virtus Entella. Mentre il secondo…





