Serie B, risultati 5a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

L’Empoli si porta in vetta alla classifica dopo i risultati dalla 5a giornata di Serie B. Ma sulla graduatoria pesa il rinvio di Reggiana-Cittadella, con i veneti che erano al comando insieme ai toscani dopo il turno infrasettimanale.

Rinviata anche Virtus Entella-Venezia.

Mentre il quadro dei risultati sarà completato domani con i posticipi Cosenza-Lecce (ore 15) e Cremonese-Brescia (ore 21)

I ragazzi di mister Dionisi con la maglia celebrativa del secolo di vita, color vinaccia a ricordare quella delle origini, hanno la meglio del Pisa nel derby regionale del Castellani. Sotto di un gol, come già accaduto contro la Spal, ribaltano il match e conquistano i tre punti grazie a Moreo e (doppietta) La Mantia.

Non basta al Monza il ritorno al gol di Boateng (l’ultimo centro in Italia il 24 agosto 2019 in Fiorentina-Napoli) perché nella ripresa s’è scatenato Djordjevic che ha messo a segno due reti dando il successo al Chievo.

Finisce in pareggio,…





