Serie C 20-21, i risultati della 3a giornata

Primo turno infrasettimanale per la Serie C 2020/2021.

Nel girone A volano al comando la Carrarese, 2-1 nel derby col Pontedera, e il Lecco, 2-1 sull’Alessandria. Non disputata però JuventusU23-Como, posticipata al 28 ottobre, e che avrebbe messo di fronte le due squadre a punteggio pieno dopo i primi centottanta minuti di gioco.

Nel girone B in vetta si ritrovano, tutte a 7 punti, il Carpi, 0-0 col Fano, il Matelica e il Sudtirol, 1-1 nello scontro diretto.

Nel girone C da registrare l’esclusione dal torneo del Trapani che dopo la prima giornata e la Coppa Italia ha saltato anche la terza gara stagionale. Davanti a tutti il Bari, 3-2 in casa della Cavase, seguito da Turris, 2-1 con la Viterbese, e la Ternana, 0-0 col Palermo.

Di seguito tutti i risultati della 3a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C.



Risultati 3a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Pro Sesto 0-1

Carrarese-Pontedera 2-1

JuventusU23-Como (posticipo, 28 ottobre)

Lecco-Alessandria…





