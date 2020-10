Serie C 20-21, i risultati della 5a giornata

Il Lecco non va oltre il pareggio per 0-0 ospitando la Carrarese e così nel girone A della Serie C balza al comando il Renate che batte la Pro Patria per 1-0.

Toppano il Grosseto, 1-2 in casa con la Pro Vercelli, e il Novara, 1-2 interno con il Pontedera.

Nel girone B della Serie C vincono tutte le prime cinque della graduatoria. Il Sudtirol fa 1-0 in casa della Feralpisalò; il Carpi sommerge l’Arezzo per 4-1; la Sambenedettese ha la meglio sul Mantova per 2-1; il Matelica fa 2-1 col Modena; l’Imolese passa per 2-1 a Fano.

Nel girone C della Serie C Teramo, 2-0 sulla Casertana, e Turris, 1-1 col Monopoli, raggiungo in vetta alla classifica il Bari che riposava.

E mercoledì di nuovo tutti in campo per il turno infrasettimanale.

Di seguito tutti i risultati della 5a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C.



Risultati 5a giornata Serie C girone A

Giana Erminio-Alessandria 1-1

Grosseto-Pro Vercelli 1-2

JuventusU23-Albinoleffe…





Continua a leggere su footstats.it