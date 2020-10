Serie C 20-21, i risultati della 7a giornata

Classifica sempre più corta nel girone A della Serie C. La capolista Pro Vercelli non va oltre lo 0-0 in casa dell’Olbia. Alle sue spalle non ne approfittano il Grosseto (1-1 con l’Albinoleffe), il Novara e la Carrarese (che nello scontro diretto fanno 1-1). Na potrebbe approfittare la Juventus U23 che, dopo il successo a Lucca per 1-0, se nel recupero di mercoledì contro il Como facesse risultato pieno si troverebbe a meno un punto dalla vetta e con ancora una gara da recuperare.

Primo KO per il Sudtirol, proprio nello scontro al vertice contro il Padova. E così i biancoscudati raggiungono gli altoatesini in vetta alla graduatoria del girone B di Serie C. Alle loro spalle ben 5 squadre: il Modena (2-0 in casa della Sambenedettese), la Feralpisalò (3-0 sul Ravenna), il Carpi (2-0 sul Cesena), il Perugia (2-1 con la Vis Pesaro) e, infine, la Triestina (1-1 sfidando il Virtusvecomp Verona).

A completare il quadro dei risultati del girone C di serie…





Continua a leggere su footstats.it