Serie B, risultati 7a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

L’Empoli con un 3-0 sulla Reggina balza in vetta alla classifica di Serie B dopo i risultati della 7a giornata.

Perché le due compagne di viaggio, ChievoVerona e Frosinone, non riescono a conquistare l’intera posta in palio.

I clivensi si fanno raggiungere dal Pordenone in coda a un match che li vedeva vincere per 1-0. Di Musiolik la rete dell’1-1 che ha chiuso la sfida.

Il Frosinone di Nesta perde in casa del Monza di Brocchi, ex compagni nel Milan di Berlusconi e Galliani (oggi nella società brianzola). Finisce 2-0 per i lombardi.

E così i toscani allungano a +2 e +3 punti sulle prime inseguitrici.

Da segnalare la rapida risalita della Spal, adesso a 12 punti, dopo il 2-0 sulla Salernitana venerdì sera.

Ma in un turno che ha visto l’ennesimo rinvio, Pisa-Ascoli, sono ancora quattro i match da giocare.

