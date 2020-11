Serie C 20-21, i risultati della 9a giornata

Quattro nel girone A, due nel girone B e nel C.

I risultati della 9a giornata di Serie C sono caratterizzati da ben 8 rinvii sui 29 match in programma.

Nel girone A non disputate Como-Olbia, Giana Erminio-Piacenza, Lucchese-Albinoleffe e Pergolettese-Pro Vercelli. Cambio al vertice con la Carrarese che vince a Grosseto e balza in vetta, 16 punti, assieme a Pro Sesto, 1-2 in casa della Pro Patria, e Renate, 2-0 sul Lecco. Finisce in pareggio il derby piemontese Novara-Juventus Under 23, 1-1.

Nel girone B saltano Gubbio-Triestina e Mantova-Arezzo. Allunga il Padova, 2-0 sul Virtusvecomp Verona, e approfitta dello 0-0 in Carpi-Legnago e dell’1-1 in Sambenedettese-Perugia. Sale in seconda piazza anche la Feralpi Salò che batte la Vis Pesaro per 1-0.

Nel girone C non disputate Bisceglie-Monopoli e Vibonese-Foggia. Riflettori puntati sul big match di stasera Palermo-Catania, fra i professionisti il derby di Sicilia non si disputava dalla stagione 2012/2013 quando terminò…





