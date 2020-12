Serie B, risultati 14a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

La 15a giornata di Serie B s’è aperta col successo esterno della Reggina sul campo della Reggiana. A decidere il lunch match è stato Bellomo all’89’.

Rinviato per l’emergenza Covid il derby ChievoVerona-Cittadella, mentre un Frosinone decimato dal virus ha ospitato il Pordenone pareggiando per 1-1.

La capolista Salernitana sbanca Venezia grazie a una doppietta di Anderson, 2-1 per i campani il risultato finale. Per non perdere terreno l’Empoli sarà costretto a far suo il posticipo delle ore 18 in casa del Brescia. L’ultimo posticipo di giornata, alle ore 21, sarà quello fra Cremonese e Monza.

Cade la Spal ad Ascoli, 2-0 per i bianconeri con doppietta di Sabiri. Vince in rimonta il Lecce: chiuso il primo tempo in svantaggio col Vicenza, nella ripresa, in soli tre minuti, ecco il pareggio di Mancosu e il sorpasso di Rodriguez per il 2-1 finale.

Primo successo in campionato per la Virtus Entella che, grazie a Schenetti, De Luca…





