Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma… cosa fanno alla prima del nuovo anno?

A qualche giorno dalla ripresa del campionato abbiamo evidenziato l’andamento delle sette big della Serie A (Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma) alla prima del nuovo anno dal 2016 in poi.



Quattro vittorie, un pareggio, due sconfitte

Domenica 5 gennaio 2020: Brescia-Lazio 1-2 e Roma-Torino 0-2. Il giorno seguente, lunedì 6: Atalanta-Parma 5-0; Juventus-Cagliari 4-0; Milan-Sampdoria 0-0; Napoli-Inter 1-3.

Non è una novità nella Torino bianconera l’avvio del nuovo anno con i tre punti. I campioni d’Italia in carica, infatti, dal 2016 hanno sempre e solo ottenuto delle vittorie dopo il veglione del 31 dicembre. In sequenza, oltre al già ricordato 4-0 sul Cagliari: 3-0 al ChievoVerona nel 2019, 1-0 sul Cagliari nel 2018, 3-0 sul Bologna nel 2017, infine, altro 3-0 stavolta sull’Hellas Verona nel 2016. Percorso netto con 14 gol marcati e zero incassati.

Non solo.

La Vecchia Signora, se continuiamo ad andare indietro…





Continua a leggere su footstats.it