Serie B, risultati 19a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Passo falso del Cittadella che manca la possibilità di mettere pressione all’Empoli.

I granata vanno KO nel derby regionale col Venezia, 0-1 con Forte man of the match, restando così staccati dagli azzurri di quattro punti in classifica.

Pertanto l’Empoli, senza dover aspettare i risultati della trasferta a Lecce e quello del recupero ChievoVerona-Cittadella, è campione d’inverno.

La 19a giornata della Serie B 2020/2021 si era aperta con la vittoria per 2-1 della Virtus Entella sul Pisa, nonostante il vantaggio nerazzurro.

Questo pomeriggio sono terminate senza reti Ascoli-ChievoVerona e Cosenza-Pordenone. Pareggio per 1-1, invece, in Frosinone-Reggina, con i ciociari che hanno rimontato lo svantaggio grazie a un rigore.

Successo della Reggiana, 2-1, sul Vicenza.

Nel posticipo delle ore 16, Salernitana-Pescara, vincono i campani per 2-0 che balzano, momentaneamente, al secondo posto.

