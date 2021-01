Prandelli in conferenza stampa commenta la vittoria per 2-1.

Anche il Presidente Rocco Commisso dopo la vittoria contro il Crotone ha parlato anche con i canali social della Fiorentina: “Scherzano tutti sul fatto che mi sono allenato con Vlahovic e abbiamo vinto. Se fa gol come quelli di oggi, mi ci allenerò tutti i giorni. Io sono stato vicino alla squadra e ho detto che non volevo più partite come a Napoli. Oggi è stata tutta un’altra squadra. Potevamo anche avere un risultato migliore”.