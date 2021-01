Le curiosità di Lecce-Empoli

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Lecce e Empoli.

ENTRAMBE LE SQUADRE IMBATTUTE CON L’ARBITRO PASQUA – Fabrizio Pasqua di Tivoli sarà l’arbitro di Lecce-Empoli. Pasqua ha diretto 89 gare in Serie B, 1 in questa stagione (Empoli-Spal 3-1 dello scorso ottobre). Sono 7 i precedenti con gli azzurri, con tre vittorie e quattro pareggi. La prima gara risale al dicembre del 2013, con gli azzurri che cinsero 2-0 con il Vicenza sempre in quella stagione ha diretto Empoli-Padova 1-1. Nel campionato 2013/14 ha invece arbitrato il pari con il Cesena per 0-0 e la vittoria per 2-1 sulla Juve Stabia. Troviamo poi due pareggi, entrambi in A: prima la sfida casalinga con il Parma del 19 aprile 2015; poi la sfida a Cagliari del gennaio 2020. L’ultima sfida, come detto, la gara con la Spal dello scorso ottobre vinta dagli azzurri 3-1. Un solo precedente con il Lecce, il pareggio per 2-2 dell’ottobre del 2019 sul campo del Milan.

LECCE DISTRATTO NEI PRIMI 15’ DI GIOCO – Lecce assai distratto nei primi 15’ di gioco: 6 le reti subite dai salentini in questa fase di gara, squadra cadetta 2020/21 più vulnerabile.

LECCE: 8 PUNTI NELLE ULTIME 4, PORTA CHIUSA DA 206’ – Lecce in rilancio: 8 punti nelle ultime 4 giornate per i salentini, con 2 vittorie e 2 pareggi come bilancio e porta chiusa da 206’: ultimo gol subito da Tavernelli al 64’ di Cittadella-Lecce 2-2 del 30 dicembre scorso, da cui si sommano i residui 26’ del “Tombolato” e le intere gare contro Monza (0-0 in casa) ed a Reggio Calabria (1-0 giallorosso).

DI FRONTE I DUE MIGLIORI ATTACCHI DELLA LEGA B 2020/21 – Di fronte a “Via del Mare” i due attacchi più prolifici della Lega B 2020/21: Empoli capolista con 34 reti segnate, segue il Lecce a 32. Per la squalifica di Coda salterà invece la sfida fra due dei 3 capocannonieri del torneo: sarà in campo Mancuso (Empoli). Empoli una delle 3 difese bunker della Lega B 2020/21: 14 gol subiti in 18 giornate, gli stessi di Monza e Cittadella.

GENNAIO OPPOSTO PER I DUE TECNICI – Gennaio mese “nero” per le formazioni di mister Corini, con media punti-partita di 1,03, frutto di un bilancio formato da 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte in 29 match disputati. Dionisi imbattuto in gennaio, da allenatore: 7 partite, di cui 5 vinte e 2 pareggiate con media di 2,42 punti a partita.

I SUBENTRI DI OLIVIERI – Marco Olivieri giocatore della Lega B 2020/21 subentrato più volte a partita in corso dopo 18 giornate: 13 i subingressi.

EMPOLI IMBATTUTO IN B DA 12 GIORNATE – Empoli imbattuto in Lega B 2020/21 da 12 giornate, score di 6 vittorie ed altrettanti pareggi ed unica sconfitta lo 0-2 a Venezia del 31 ottobre scorso. I toscani non subiscono gol, in campionato, da 268’: ultima rete subita da Bajic al 2’ di Empoli-Ascoli 1-1 del 30 dicembre scorso, cui fanno seguito i residui 88’ contro i bianconeri e le intere gare vinte a Cosenza (2-0) ed in casa sulla Salernitana (5-0).

300 DA PROFESSIONISTA PER LEONARDO MANCUSO – Gara 300 tra i professionisti per Leonardo Mancuso, che finora somma 139 gettoni di serie B, 141 in Lega Pro, 13 in coppa Italia e 6 in altri tornei con le maglie di Carrarese, Cittadella, Catanzaro, Sambenedettese, Pescara ed Empoli. Esordio il 5 agosto 2012, coppa Italia, Carrarese-Catanzaro 5-4.

LE RIPRESE D’ORO AZZURRE – Empoli formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati al 45’ dopo 18 giornate: +16 il saldo attivo degli azzurri toscani, che hanno segnato 6 reti nei primi tempi e ben 23 nelle riprese su 34 complessivi, di cui 8 nei primi 15’ della ripresa (dove è primatista del torneo in questa fase di gara, alla pari di Lecce – odierno avversario – e Spal) ed altrettanti nei 15’ finali di gara, dal 76’ al 90’ recuperi inclusi, record condiviso con il Pisa.

BILANCIO FAVOREVOLE AI GIALLOROSSI NEI PRECEDENTI SALENTINI – A Lecce i confronti ufficiali tra le due squadre sono 14: 7 le vittorie salentine (ultima 1-0 nella serie B 2009/10), 4 i pareggi (ultimo 2-2 nella serie A 1997/98), 3 i successi toscani (ultimo 2-1 nella serie A 2005/06).

SEI GLI EX DELLA GARA TRA LECCE E EMPOLI – Sono quattro gli ex azzurri, oggi nel Lecce. Kastriot Dermaku arrivò in azzurro nell’estate del 2015ma non collezionò nessuna presenza; Gabriel fu prelevato nell’inverno del 2018, dal Milan: il portiere brasiliano giocò 16 gare, contribuendo alla promozione in A. Infine Henderson, prelevato lo scorso mercato invernale dal Verona; per lo scozzese 15 presenze e 1 gol in azzurro e Mancosu, 8 presenze, tra campionato e Coppa Italia nella stagione 2009/10. Due invece gli ex giallorossi oggi in maglia azzurra. Riccardo Fiamozzi arrivò in Salento nell’estate del 2018; per lui 14 presenze e 1 gol totali in maglia giallorossa. Andrea La Mantia arrivò a Lecce nell’estate del 2018, rimanendovi per una stagione e mezzo, con 45 presenze totali e 19 gol e contribuendo alla promozione dei giallorossi in A nel 2019.