Serie B, risultati 22a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Dalle prime in classifica vince soltanto il Monza.

I brianzoli solo una volta avevano espugnato il Menti di Vicenza: 2-4 nella Serie C 1981/1982. Stavolta ci sono riusciti con le emozioni concentrate tutte negli ultimi dieci minuti: vantaggio di Mota Carvalho, raddoppio D’Alessandro, gol della bandiera di Lanzafame (non segnava in cadetteria dai play-off 2016), il tutto fra l’82’ e l’86’.

La capolista Empoli fa 2-2 col Pescara. Toscani in svantaggio e che poi ribaltano il match con Ricci e La Mantia. Poi al 79’ Machin è decisivo con la rete del pareggio.

Finisce col punteggio di 2-2 anche Pisa-Salernitana: campani bravi ad acciuffare il segno X con Casasola al quarto minuto oltre il novantesimo.

Proprio il novantesimo è fatale al Cittadella di Venturato: in vantaggio al 4’ con Proia è raggiunto sul filo di lana dal Cosenza con Corsi. Curiosità statistica: in 8 precedenti di campionati prima di questa stagione mai le due squadre…





