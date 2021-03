Serie B, risultati 26a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Dopo cinque pareggi consecutivi torna a vincere l’Empoli capoclassifica della Serie B. A Reggio Calabria passa con un rotondo 3-0: Olivieri a metà del primo tempo, Mancuso e Matos nella ripresa. Un tris che permette di allungare sul Monza, la più diretta inseguitrici alla vigilia dei risultati della 26a giornata della Serie B 2020/2021. Perché i brianzoli non vanno oltre il 2-2 sul campo del Frosinone. Dopo aver subito la rete di Iemmello erano riusciti a ribaltare match e punteggio con i gol di Paletta e Gytkjaer, ma Salvi in apertura di ripresa trovava il gol del pari che sarebbe resisto fino al triplice fischio finale.

Un segno X di cui approfitta il Venezia. Nell’anticipo del lunedì gli arancioneroverdi con una doppietta di Aramu avevano superato al Reggiana per 2-1 issandosi momentaneamente in seconda posizione. Un momentaneamente trasformatosi in definitivamente dopo il 2-2 dello Stirpe.

Rallenta anche la Salernitana, pareggio ad occhiali,…





