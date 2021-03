Serie C 20-21, i risultati della 30a giornata

Finisce in pareggio, 1-1, lo scontro diretto fra le prime due della classifica del girone A di Serie C, Pro Vercelli-Como. Un risultato che permette al Renate, 1-0 sul Novara nel posticipo di lunedì, di accorciare le distanze e portarsi a meno due e meno quattro. Ma i lariani hanno sempre da recuperare un match.

Cade la capolista Padova, 1-4 sul campo del Matelica, nel girone B della Serie C. Così il Sudtirol, 4-0 all’Imolese, e il Perugia, 2-0 sul Carpi, si avvicinano alla vetta.

Finisce col punteggio di 2-1 il big match del girone C della Serie C Ternana-Bari.

Adesso è già tempo di turno infrasettimanale.

Di seguito tutti i risultati della 30a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C.



Risultati 30a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Pro Patria 0-0

Carrarese-Livorno 4-2

JuventusU23-Pergolettese (rinviata)

Lecco-Grosseto 1-1

Lucchese-Pro Sesto 0-1

Olbia-Pistoiese (rinviata)

Piacenza-Alessandria 1-0

Pontedera-Giana…





