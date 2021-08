I migliori casinò online con scommesse sportive

Gli appassionati di calcio sono sempre alla ricerca di nuovi modi per rendere la propria esperienza sportiva più emozionante. Scommettere può essere un ottimo modo per vivere il brivido delle partite con una marcia in più, nella speranza di vincere qualche somma grazie alla propria puntata. Non è sempre facile trovare il portale ideale per piazzare le proprie scommesse, soprattutto quando l’offerta online è così ampia. In questo articolo potete trovare i metodi per individuare i migliori casinò online che uniscono le scommesse sportive alle emozioni del tavolo verde e delle slot machine.

Certificazione ADM

Il primo parametro da controllare quando si va a scegliere dove puntare i propri soldi online è la presenza della certificazione governativa ADM. Questo consente di essere sicuri che il casinò sia autorizzato a operare in Italia legalmente, e annulla le possibilità di frode e truffa. I casinò online autorizzati sono quelli che danno anche una maggiore protezione a chi desidera controllare le proprie abitudini di gioco per non incorrere in problematiche legate alla ludopatia. Con degli speciali strumenti come l’auto ban, si può essere tranquilli di non esagerare con il gioco e mantenere l’attività sotto il punto di vista del puro divertimento. Questo vale anche per la parte scommesse sportive: sarà possibile limitare le puntate giornaliere e quindi minimizzare le perdite che possono avvenire anche a causa di un’emotività eccessiva coinvolta nel gioco.

Bonus

Quando si va a scegliere il sito migliore per le proprie scommesse si deve di certo considerare quale bonus si può ottenere. I bonus sono parte di una strategia di marketing applicata da tutti i casinò online, che ha l’obiettivo di attirare nuovi clienti. Non sempre sono soltanto specchietti per le allodole, perché a volte è davvero conveniente iscriversi e riscattarli. Ad esempio, si possono ottenere bonus in denaro da spendere nelle giocate, magari con alcuni giri gratis per le slot machine in aggiunta. Questo porta ad un significativo vantaggio per i giocatori, che non devono subito depositare soldi veri nel proprio conto di gioco. Alcune strategie di scommesse prevedono anche l’utilizzo di bonus per giocare su un altro sito l’opposto della giocata principale, e coprire eventuali perdite date dal risultato negativo della propria puntata principale.

Metodi di pagamento

C’è da considerare quali metodi di pagamento sono disponibili per depositare e prelevare i soldi dal proprio conto di gioco. Spesso i pagamenti con carta di credito o bonifico possono richiedere fino a 5 giorni lavorativi, fattore che può essere considerato sconveniente. Per questo motivo si può tenere in considerazione qualche metodo di pagamento di ultima generazione come Skrill o Paypal che consenta di avere dei trasferimenti veloci, in modo tale da avere più libertà sia quando si va a puntare sia quando si vuole ritirare una vincita.

Panorama sportivo

Perchè limitarsi al calcio? I migliori siti di scommesse hanno un ampio panorama di sport su cui è possibile puntare, che renderà la tua esperienza di gioco molto più completa. Ovviamente se sei interessato a scommettere sulla Fiorentina in serie A potrai farlo, ma perchè non provare anche il calciomercato, oppure altri eventi come le Olimpiadi? Questo ti permetterà di ottenere delle vincite alternative grazie alla passione per lo sport, senza limitare l’esperienza a quello che il calcio può offrire, soprattutto durante periodi in cui la tua squadra del cuore gioca meno partite. Allo stesso tempo, si possono usare gli altri sport per ottenere delle vincite con lo scopo di compensare delle possibili perdite subite in precedenza.