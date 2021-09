Serie A, risultati 2a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

La copertina spetta all’Empoli di mister Andreazzoli. Per la prima volta nella loro storia i toscani vincono a Torino contro la Juventus in campionato. Per i bianconeri solo 1 punti conquistato in due partite.

Viaggiano a vele spiegate, invece, l’Inter (3-1 in rimonta sul Verona grazie a una doppietta di Correa), il Milan (4-1 sul Cagliari con un super Giroud), la Roma (4-0 sulla Salernitana trascinata da Pellegrini), la Lazio (tennistico 6-1 sullo Spezia con Immobile e Luis Alberto sotto i riflettori), infine, il Napoli (2-1 col Genoa grazie a Petagna, bomber che doveva lasciare gli azzurri in questo calciomercato).

Di seguito tutti i risultati della 2a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma dopo la sosta per le qualificazioni delle nazionali a Qatar 2022.



I risultati della 2a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Bologna 0-0

Fiorentina-Torino…





