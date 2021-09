Domani sera (Palazzo Binelli, ore 21) Andrea Luci interverrà nell’ambito degli eventi di “Con-vivere Carrara Festival”. Il capitano dei gialloazzurri formulerà una riflessione sullo sport come modello di “cura” intesa come “prendersi cura” di se stessi e degli altri: un esempio di come si può lavorare su stessi per crescere e affrontare sfide e difficoltà. La serata, realizzata in collaborazione con Nausicaa Spa., verrà moderata da David De Filippi.