Serie A, risultati 13a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Si interrompe al Franchi di Firenze la serie di 17 gare a punti del Milan. Dopo 14 vittorie e 3 segni X, infatti, i rossoneri escono sconfitti per 3-4 nel match del sabato sera contro la Fiorentina.

Da segnalare le doppiette, una per parte, di Vlahovic e Ibrahimovic.

La 13a giornata della Serie A 2021/2022 si era aperta col 5-2 rifilato dall’Atalanta allo Spezia. Quindi, a metà pomeriggio, ecco il 2-0 della Juventus, su rigore, contro la Lazio. Un successo che permetteva ai bianconeri di raggiungere proprio i biancocelesti al quinto posto della classifica.

La giornata di oggi ha preso il via col 2-2 a Reggio Emilia fra Sassuolo (Scamacca e Berardi i bomber) e Cagliari (di Keita e Joao Pedro le reti).

Quindi nei match del primo pomeriggio ecco l’impresa del Venezia a Bologna: vittoria per 1-0 con rete decisiva nella ripresa di Okereke. Solo una volta, prima d’adesso, gli arancioneroverdi avevano conquistato il Dall’Ara: era l’aprile del 1943, quasi…





