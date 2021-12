Coop del gol in Serie B, al comando un terzetto di club

Chi vanta il maggior numero di giocatori a rete nella Serie B 2021/2022?

In vetta alla classifica delle coop del gol c’è un terzetto di squadre, tutte con 13 marcatori differenti: Benevento, Brescia e Frosinone.

La capolista Pisa segue comunque in quarta piazza, con 11 nerazzurri già autori di un centro dall’avvio del torneo.

Questa la classifica completa delle coop del gol in cadetteria:



Benevento 13 marcatori in campionato

Brescia 13

Frosinone 13

Pisa 11

Vicenza 10

Cremonese 10

Pordenone 10

Ternana 10

Spal 10

Monza 10

Alessandria 9

Ascoli 9

Perugia 9

Lecce 9

Como 9

Crotone 8

Parma 8

Cittadella 8

Reggina 6

Cosenza 6



Da segnalare il caso del Cittadella che, nonostante i soli 8 bomber, insegue per l’ennesima volta l’accesso ai play-off promozione.

A chiudere la graduatoria Cosenza e Reggina.





