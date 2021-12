Serie A, risultati 17a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Rallenta il Milan sul campo dell’Udinese guidata da Cioffi dopo l’esonero di Gotti. Ma i rossoneri hanno seriamente rischiato di perdere, trovando il gol del pareggio con Ibrahimovic soltanto al 92’. I bianconeri erano andati in vantaggio nel primo tempo con Beto.

Non ne approfitta il Napoli che nella 500esima in Serie A di Luciano Spalletti va KO con l’Empoli per via di una rete di Cutrone al minuto 71.

E così in vetta alla classifica di Serie A balza l’Inter che con una doppietta di Lautaro Martinez e le reti di Sanchez e Calhanoglu batte per 4-0 il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri.

Sempre più in alto l’Atalanta. Col 2-1 in rimonta sul Verona, era andata sotto per il dodicesimo centro in campionato di Simeone, i nerazzurri raggiungono quota 37 punti. Nelle ultime due annate avevano chiuso il girone d’andata rispettivamente con 36 e 35 punti. Nuovo record scritto e possibilità di migliorarsi ancora.

