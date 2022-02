Serie A, risultati 27a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Rallentano le prime due della classe negli anticipi del venerdì.

La capolista Milan fa 1-1 al Meazza contro l’Udinese. L’Inter non va oltre lo 0-0 sul campo del Genoa.

Così il Napoli, che fa 2-1 in casa della Lazio dell’ex Sarri, acciuffa i rossoneri proprio vetta alla classifica di Serie A.

E nel prossimo turno di campionato sarà proprio Napoli-Milan.

Tredicesimo risultato utile di fila per i bianconeri di Allegri, che centra anche la vittoria numero 300 nei campionati professionistici italiani. Trascinata da Vlahovic, doppietta, la Juventus passa a Empoli per 3-2.

Adesso la vetta è a soli 7 punti…

La Roma vince a La Spezia con un rigore di Abraham al 99’, 1-0.

Cade a Reggio Emilia col Sassuolo la Fiorentina. I neroverdi si impongono in pieno recupero grazie a un assist di Berardi e un gol di Defrel. Il risultato finale è di 2-1.

Primo gol in un campionato per il Bologna sul campo della Salernitana. L’1-1…





Continua a leggere su footstats.it