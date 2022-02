Serie B, risultati 25a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Prima sconfitta stagionale casalinga per il Lecce di mister Baroni, ma il KO costa davvero caro ai giallorossi.

Il Cittadella sbanca infatti il Via del Mare, era stato l’ultima squadra a farlo la passata stagione, e costringe i pugliesi ad abdicare dalle vetta della Serie B: 2-1 il risultato finale, con gli ospiti capaci di portarsi sul 2-0 grazie a Antonucci e Tounkara, prima del gol della bandiera realizzato da Coda.

Ne approfitta il Brescia che trascinato da un irresistibile Palacio, doppietta, supera per 2-0 l’Ascoli e torna al comando della graduatoria.

Finisce senza reti Cremonese-Vicenza. Ma i grigiorossi dopo aver sprecato l’impossibile devono ringraziare il proprio portiere capace di neutralizzare un rigore agli avversari.

E’ pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, anche in Pisa-Parma.

Goleade di Monza, 4-1 sul Pordenone, e Benevento, 5-0 sul Como.

Torna a vincere il Frosinone, 3-0 sulla Reggina.

Da registrare i successi di Perugia, 2-1 ad Alessandria,…





