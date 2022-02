Serie C, risultati 25a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Sudtirol sempre più vicino alla storica promozione in Serie B.

I risultati della 25a giornata del girone A della Serie C, infatti, vedono gli altoatesini sbancare il campo del Renate per 1-0 grazie alla rete di De Marchi poco dopo il novantesimo. Un successo importante perché il Padova non va oltre lo 0-0 col Fiorenzuola, mentre la Feralpi Salò fa 1-1 ospitando l’Albinoleffe.

Insomma, per i biancorossi punti conquistati su tutte le più vicine inseguitrici. E se mercoledì vinceranno nel recupero con la Virtusvecomp Verona i punti di vantaggio sulla seconda saliranno a dieci con ancora 14 giornate da disputare.

Nel girone B della Serie C balza solitario in vetta alla classifica il Modena. I Canarini conquistano l’intera posta in palio nel derby regionale col Cesena, 1-0, e approfittano dell’1-1 in Carrarese-Reggiana per sganciarsi dai granata.

Primo KO interno per il Bari che contro il Messina fa 1-2. Si avvicina ai pugliesi pertanto…





Continua a leggere su footstats.it