Serie C, risultati 26a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Rimangono otto i punti di differenza nel girone A di Serie C fra la capolista Sudtirol, 1-0 contro la Pro Vercelli, e Padova, 2-1 sul campo del Seregno. Tengono il passo anche il Renate, 2-0 a Trento, e la Feralpi Salò, 1-0 in casa della Pro Sesto.

Nel girone B della Serie C, dove a completare il quadro dei risultati manca il posticipo Reggiana-Pescara, il Modena non va oltre il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, ospite della Lucchese.

Rallenta ancora il Bari capolista del girone C di Serie C. A Monopoli non va oltre lo 0-0. Non ne approfitta la Virtus Francavilla che a Taranto fa lo stesso punteggio, 0-0. Balzano però in seconda piazza l’Avellino, 2-0 sul Monterosi, e il Catanzaro, 1-0 ad Andria.

Di seguito tutti i risultati della 26a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C.



Risultati 26a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Triestina 1-1

JuventusU23-Mantova 3-0

Lecco-Fiorenzuola 3-1

Legnago-Giana Erminio 0-0

Piacenza-Pergolettese…





