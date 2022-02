Serie C, risultati 27a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

La capolista Sudtirol fa 2-0 in casa della Giana e si porta a quota 66 punti in classifica. Alle sue spalle, ma distanziato da 8 lunghezze, c’è il Padova che tiene il passo superando il Lecco per 2-1 nel girone A della Serie C.

Per decidere la vetta del girone B della Serie C sarà necessario attendere il risultato del posticipo Olbia-Reggiana. Nel frattempo il Modena s’è portato in vantaggio vincendo a Montevarchi per 2-0 e salendo a quota 62 punti in classifica.

Nel girone C della Serie C il Bari fu 1-0 sul campo della Turris. Stesso punteggio per le inseguitrici Catanzaro, sulla Paganese, e Virtus Francavilla, sull’Avellino. Da segnalare il ritorno alla vittoria del Foggia di Zeman, 4-1 sul Palermo, mentre Vibonese-Taranto è stata sospesa sullo 0-0 per nebbia.

Di seguito tutti i risultati della 27a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C.



Risultati 27a giornata Serie C girone A

Feralpi Salò-Pro…





Continua a leggere su footstats.it