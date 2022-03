Champions League, le statistiche X-Ray di Prime Video: come funzionano

Prime Video arricchisce l’esperienza dei live match di UEFA Champions League grazie ad una nuova funzionalità: X-Ray.

Le statistiche live su Prime Video

Disponibile su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, X Ray permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Attivando la funzione X-Ray, il live della partita non sarà né interrotto né messo in pausa in modo che i fan non si perdano nemmeno un secondo.

Tra le statistiche disponibili ci sono tutti i gol segnati/subiti ma anche possessi palla (%), tiri in porta, passaggi e precisione dei passaggi (%), calci d’angolo, ammonizioni, espulsioni e falli commessi/subiti. Gli appassionati potranno infatti seguire e confrontare le statistiche delle performance delle squadre aggiornate in tempo reale durante la partita.

La funzione “highlights”, invece, permetterà ai fan a rivivere i momenti clou del match, inclusi cartellini gialli, azioni rilevanti e gol. I fan dovranno semplicemente selezionare, nella barra laterale, la clip che desiderano rivedere, dopo di che torneranno automaticamente al live streaming. Infine, saranno disponibili anche le formazioni delle squadre in campo, con dettagli e informazioni aggiuntive sul club e sui singoli giocatori.

Real Madrid – PSG, come vederla su Prime Video

La partita è in esclusiva su Prime Video dalle ore 20.00, calcio d’inizio alle 21:00.

