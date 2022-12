ELEVEN è la Miglior Web TV Sportiva 2022 agli Italian Sport Awards-Gran Galà del calcio

ELEVEN ha ricevuto il riconoscimento come Miglior Web TV Sportiva 2021/22 agli Italian Sport Awards-Gran Galà del calcio. La giuria ha riconosciuto l’ambizione e l’originalità dell’offerta ELEVEN. In particolare, la sua capacità unica di ingaggiare i fan e la sua ambizione di dare visibilità a tutti gli sport indipendentemente dalla loro dimensione. Per ELEVEN si tratta del secondo riconoscimento consecutivo, dopo quello della stagione 2020/21. Un premio importante per ELEVEN nell’anno in cui ha ampliato la propria offerta contenutistica con l’acquisizione della Lega Basket Serie A, di tutto il campionato Peroni Top 10 e di altri eventi di vela, golf, fighting, pallamano, pallanuoto.

Giunto all’undicesima edizione, Italian Sport Awards-Gran Galà del calcio ha accolto gli appassionati di sport e non solo, con grandi novità confermandosi così come uno tra i più grandi eventi nel panorama nazionale.



Italian Sport Awards, evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, vuole promuovere, qualificare e valorizzare lo sport quale veicolo di socializzazione, integrazione e sviluppo culturale ed economico per la collettività e il territorio che lo ospita. Attraverso il conferimento dei premi sulle diverse categorie, ha infatti come mission amplificare i valori di solidarietà, impegno, rispetto e lealtà oltre che nell’attività sportiva anche nella vita di tutti giorni.

“Siamo contenti e orgogliosi di essere stati protagonisti di un bellissimo evento che ci ha regalato questo premio, a conferma dell’ottimo lavoro svolto da tutto il team e da tutti i nostri partner. – Ha commentato Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports Italia – Per noi è un importante perché ci dà ancora una volta la misura della bontà del sentiero intrapreso e della chiarezza della nostra connotazione specifica come “destination platform” per tutti gli sport, in un anno che ci ha visti impegnati in primo piano su grandievoluzioni a partire dall’acquisizione di nuovi diritti fino ad arrivare a una sempre maggiore qualità ed attenzione alle esigenze dei nostri clienti, che sono il centro del nostro ecosistema!

Ringrazio la giuria, il Comitato di presidenza, club, tecnici, calciatori, dirigenti, addetti stampa i quali, ognuno con il proprio voto, ci incoraggiano a migliorarci per mettere a disposizione di tutti gli appassionati di sport un servizio sempre più completo, performante ed innovativo”