Addio a Gianpaolo Ormezzano. Aveva vinto il premio “Roghi” nel 1966

Anche il Centro Giovani Calciatori Viareggio è vicino alla famiglia del giornalista Gianpaolo Ormezzano, scomparso a 89 anni: una firma prestigiosa la sua, brillante e di grande sensibilità nei confronti dell’uomo o donna atleta, che fa parte della storia non solo dello sport italiano ma anche del premio “Bruno Roghi”, una delle manifestazioni collaterali al Torneo di Viareggio. Ormezzano, in compagnia di altri giganti del giornalismo (Giulio Cesare Turrini, Alfredo Berra e Sergio Neri), l’aveva vinto nel 1966.

Quel Torneo è scolpito nella storia per il primo storico successo della Fiorentina e l’immagine-simbolo dello stadio dei Pini straripante di gente, con invasione pacifica del campo, per assistere alla finalissima, fra i viola (cinque giocatori di quella squadra, tre anni dopo avrebbero vinto lo scudetto in serie A) e il Dukla Praga.

