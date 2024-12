Tutte le informazioni sui biglietti per Fiorentina-Napoli

La Fiorentina ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la sfida contro il Napoli, valida per la 19ª giornata della Serie A Enilive 2024/25.

L’incontro è in programma sabato 4 gennaio 2025, alle ore 18:00, presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Di seguito tutte le regole, le limitazioni e le fasi di vendita.

Regole e limitazioni di vendita

In conformità alle disposizioni del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza), i biglietti per qualsiasi settore dello stadio non potranno essere acquistati dai residenti nella Regione Campania, compresi i titolari di tessere del tifoso, salvo ulteriori comunicazioni da parte delle Autorità competenti.

Biglietti per i settori locali

Tessera obbligatoria : Per accedere ai settori locali (esclusi Under 14), è necessaria la InViola Premium/Gold Card , tranne che per i settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.

: Per accedere ai settori locali (esclusi Under 14), è necessaria la , tranne che per i settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima. Eccezioni: I residenti nella provincia di Firenze e i turisti stranieri residenti all’estero possono acquistare i biglietti senza obbligo di tessera (ad eccezione della Curva Ferrovia), rivolgendosi al Fiorentina Point. Per informazioni è disponibile l’indirizzo email: fiorentinapoint@acffiorentina.it.

Biglietti per il settore ospiti

La vendita dei biglietti per il settore ospiti (Curva Esterna, settore CE1) inizierà il 30 dicembre 2024 alle ore 15:00 e terminerà il 3 gennaio 2025 alle ore 19:00.

Capienza ridotta : La Curva Esterna sarà accessibile solo ai possessori di fidelity card del SSC Napoli non residenti in Campania.

: La Curva Esterna sarà accessibile solo ai possessori di non residenti in Campania. Ulteriori disposizioni potrebbero essere comunicate dalle Autorità competenti.

Calendario di vendita

Prima fase – Promo ex abbonati 23/24

Quando : Dalle 15:00 del 19 dicembre 2024 alle 14:59 del 20 dicembre 2024.

: Dalle 15:00 del 19 dicembre 2024 alle 14:59 del 20 dicembre 2024. Chi può acquistare: Ex abbonati della stagione 2023/24 che non hanno rinnovato l’abbonamento per il 2024/25.

Seconda fase – Promo Generazione Viola

Quando : Dalle 15:00 del 20 dicembre 2024 alle 23:59 del 3 gennaio 2025.

: Dalle 15:00 del 20 dicembre 2024 alle 23:59 del 3 gennaio 2025. Chi può acquistare: Accesso con obbligo di InViola Premium/Gold Card per tutti i settori (esclusi Under 14) eccetto Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.

Terza fase – Vendita Intero Match-Day

Quando : Dalle 00:00 del 4 gennaio 2025 fino all’inizio della gara.

: Dalle 00:00 del 4 gennaio 2025 fino all’inizio della gara. Chi può acquistare: Obbligo di InViola Premium/Gold Card, con le stesse eccezioni sopra indicate.

Cambio nominativo

Non sarà consentito il cambio di titolarità dei biglietti o degli abbonamenti.

Avvertenze

La Fiorentina invita i tifosi ad acquistare i biglietti esclusivamente tramite i canali ufficiali, per evitare frodi o problematiche legate a rivendite non autorizzate.