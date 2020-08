Il trequartista Lorenzo Lepri è il nuovo rinforzo della Pianese

I 5 goal ed i numerosi assist messi a segno lo scorso anno con il Follonica Gavorrano, non sono passati inosservati al direttore della Pianese Renato Vagaggini, che ha portato in toscana il centrocampista classe 2000 Lorenzo Lepri. Un importante tassello nel mosaico dei toscani che, sfumata l’ipotesi ripescaggio, stanno lavorando alla costruzione di una squadra competitiva per una rapida risalita.

La firma di Lepri è avvenuta in sede, alla presenza del procuratore Diego D’Orta della BFB Management, che ha espresso grande soddisfazione. “la Black Football Boots Management è felice del matrimonio tra il nostro assistito e la Us Pianese, soprattutto per la determinazione del ds Vagaggini che ha bruciato la concorrenza. Lorenzo Lepri, già titolatissimo della Primavera dello Spezia, viene da una ottima stagione con il Follonica Gavorrano e reputiamo che quest’anno possa ripetersi se non migliorarsi. Lorenzo è un calciatore moderno: ha il dinamismo di una mezz’ala, la tecnica di un trequartista e gli spunti di un attaccante”.