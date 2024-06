Pianese e Gavorrano, insieme per il settore giovanile

Pianese e Follonica Gavorrano insieme per la crescita e la valorizzazione del Settore Giovanile.

La U.S. Pianese srl e la U.S. Follonica Gavorrano annunciano un accordo di collaborazione tecnica e organizzativa teso al reciproco sviluppo dei Settori Giovanili.

Grazie a questa collaborazione il Follonica Gavorrano coadiuvera l’U.S. Pianese per la formazione delle compagini che parteciperanno ai Campionati Nazionali Under 17 (Allievi Nazionali), Under 15 (Giovanissimi Nazionali) e Under 14 (Giovanissimi Professionisti) in competizione dunque con le migliori realtà di calcio professionistico Italiane.

L’accordo prevede inoltre che le squadre giovanili della Pianese sopra menzionate disputeranno l’attività ufficiale presso lo Stadio Romeo Malservisi – Mario Matteini” e il Sussidiario “Varese Bertini” di Bagno di Gavorrano e il campo Sportivo di Casamorino di Castiglione della Pescaia.