FootStats si rinnova, online il nuovo sito

Inutile presentare il lavoro degli amici di Footstats.it che – dall’estate del 2010 – offre i propri servizi sul mondo del calcio con competenza e passione.

Online il nuovo sito

Dal 13 giugno è online la nuova versione aggiornata del sito che fornisce un lavoro di qualità a tutti i suoi clienti.

Dalle statistiche descrittive delle performance dei singoli calciatori e del gruppo squadra ai report storici, cominciando dagli anni Venti del Novecento, di campionati e società. Insomma un lavoro a 360° per avere i migliori dati prodotti dal calcio italiano, dalla Serie A alla C passando per la Nazionale, fornendo informazioni utili a tutti gli interessati.