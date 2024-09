Il post gara di Pianese-Campobasso. Mister Prosperi: “Vittoria storica”

In conferenza hanno parlato anche Guglielmo Mignani, al primo centro tra i professionisti, e Lorenzo Sorrentino, autore del gol del vantaggio

“Credo sia una vittoria storica, ci tenevamo a regalarla alla presidenza e alla società perché senza loro non saremmo qua”. È un Fabio Prosperi visibilmente soddisfatto quello che commenta in sala stampa il primo storico successo della Pianese tra i professionisti al Comunale di Piancastagnaio. “Siamo contenti soprattutto per il modo in cui l’abbiamo ottenuta – ha aggiunto –. Aver fatto solo un punto e non aver raccolto quanto meritato nelle prime due giornate, con una squadra così giovane e contro avversari così blasonati come Perugia e Ascoli, avrebbe potuto crearci qualche piccolo scompenso. Invece siamo ripartiti col piede giusto e abbiamo disputato una gara di assoluto livello, meritandoci la vittoria senza discussione”.

Il tecnico delle zebrette analizza la prova offerta dai suoi ragazzi sottolineandone i meriti. “Oltre ad aver fatto un ottimo primo tempo abbiamo giocato un’ottima ripresa, senza dimenticare che il Campobasso è una squadra di livello. I ragazzi sono stati veramente bravi: abbiamo messo intensità, lucidità, freddezza ma siamo stati anche ordinati. Aspetto importante perché quando si va forte si rischia di andare anche fuori giri. Aver dato una piccola solidità non subendo rete è un aspetto da rimarcare, se lavoriamo così abbiamo la possibilità di conquistare la salvezza”. Il mister conclude la conferenza elogiando l’impegno di tutto il gruppo, soffermandosi sulla professionalità di Moses Odjer. “È quello con più curriculum in questa squadra. Sta giocando meno perché è arrivato tardi e i suoi compagni scesi in campo finora stanno rispondendo bene. Ma quando un calciatore entra per 20 minuti con questo atteggiamento, questa qualità e questa tigna, è da esempio per tutti”.

Per la Pianese si sono presentati in sala stampa anche gli autori delle due reti. Il primo ad intervenire ai microfoni è stato Guglielmo Mignani, che ha realizzato il gol del 2-0 con un bellissimo destro da posizione defilata da centro area. “Come squadra abbiamo tanta fame di dimostrare che possiamo stare in categoria – ha esordito l’attaccante classe 2002 – e finalmente siamo riusciti a trovare la prima vittoria. Sono contento anche per il gol, ma soprattutto per la prestazione. Oggi contavano solo i tre punti e ce li meritiamo tantissimo per quello che avevamo espresso in queste prime giornate”.

Dello stesso avviso è Lorenzo Sorrentino, che ha aperto le marcature con un destro potente da fuori area. “Abbiamo conquistato tre punti che meritavamo anche con Perugia e Ascoli. Io avevo tanta voglia di rifarmi dell’errore dal dischetto col Perugia, per fortuna il calcio ti dà la possibilità di azzerare e ricominciare ogni domenica. Abbiamo dimostrato – prosegue – che se lavoriamo possiamo mettere in difficoltà squadre che sulla carta sono più forti di noi”. Del centravanti laziale non sono passate inosservate la leadership e il carisma. “Caratterialmente sono uno portato a motivare i miei compagni e a giocare per la squadra. Devo anche dire che ogni volta che scendiamo in campo siamo preparati alla perfezione su quello che dobbiamo fare, dal momento che il mister nella preparazione della partita”.

