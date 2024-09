Un’ottima Pianese centra il primo successo in campionato: sconfitto 2-0 il Campobasso

La Pianese fa festa allo stadio Comunale di Piancastagnaio. Al termine di una prestazione solida, concreta e di qualità la squadra di mister Fabio Prosperi coglie la prima vittoria in questo campionato di serie C, sconfiggendo per 2-0 il Campobasso.

Succede tutto in sessanta secondi, tra il 10’ e l’11’ minuto del primo tempo: prima ad andare in rete è Sorrentino, schierato nell’undici titolare dal mister delle zebrette, e poi è Mignani a realizzare un gol di pregevole fattura, segnando al contempo la sua prima rete tra i professionisti.

Pianese – Campobasso 2-0

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti; Boccadamo, Proietto, Simeoni, Nicoli (32’ st Frey); Falleni (32’ st Odjer); Sorrentino (25’ st Colombo), Mignani. A disposizione: Filippis, Reali Alessandro, Remy, Da Pozzo, Mastropietro, Reali Stefano, Papini, Spinosa, Indragoli, Barbetti, Capanni. Allenatore: Prosperi.

CAMPOBASSO (3-4-3): Guadagno; Bosisio (22’ st Benassai), Mondonico, Celesia; Pierno, D’Angelo, Prezioso (1’ st Scorza), Haveri (1’ st Baldassin); Di Stefano (10’ st Lombari), Di Nardo, Forte Riccardo (17’ st Spalluto). A disposizione: Forte Francesco, Morelli, Barbato, Pellittero, Calabrese, Serra. Allenatore: Braglia.

Arbitro: Simone Gavini di Aprilia. Assistenti: Andriambelo e Cocomero. Quarto ufficiale: Zoppi.

Reti: 10’ pt Sorrentino, 11’ pt Mignani.

NOTE. Ammoniti: Sorrentino (P), Di Nardo (C), Bosisio (C), D’Angelo (C), Celesia (C), Baldassin (C), Chesti (P) e Polidori (P) per gioco falloso, mister Braglia per proteste. Angoli: 6-7. Recupero: 3’ pt, 6’ st.

Spettatori: 590 + 193 abbonati per un totale di 783. Incasso 6.760 euro + 1.410 euro di quota abbonamenti per un totale di 8.170 euro.

