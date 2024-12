Pianese-Ternana, esauriti i biglietti per il settore ospiti

I residenti nella provincia di Terni non potranno acquistare biglietti per il settore di tribuna

La società US Pianese comunica che i biglietti del settore ospiti dello stadio Comunale di Piancastagnaio per la partita tra Pianese e Ternana, in programma sabato 7 dicembre alle ore 15:00 e valida per il diciottesimo turno del Girone B di Serie C, sono esauriti. Potranno accedere al settore ospiti esclusivamente i tifosi muniti di regolare biglietto.

Si ricorda, inoltre, che i residenti nella provincia di Terni non potranno acquistare biglietti per il settore di tribuna, riservato ai sostenitori della squadra di casa. Pertanto, il giorno della partita non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti allo stadio.