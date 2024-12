Le curiosità di Fiorentina-Empoli

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Fiorentina e Empoli, valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 in programma domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 21.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

I PRECEDENTI, 3 I SUCCESSI AZZURRI AL FRANCHI – Sfida numero 35 quella del Franchi tra Fiorentina e Empoli con un bilancio, nei 34 precedenti totali giocati, di 7 successi azzurri, 11 pareggi e 16 affermazioni viola. Parlando delle sole gare giocate a Firenze, 19, sono 11 le vittorie dei padroni di casa, 5 pareggi 3 successi azzurri. Prima sfida il 19 maggio 1986, ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, con la Fiorentina che superò 3-0 (doppietta di Monelli e gol di Oriali); ultimo confronto il successo azzurro dell’ottobre dello scorso anno 2-0 con le reti di Caputo e Gyasi.

IN COPPA ITALIA A FIRENZE SOLO SUCCESSI VIOLA – Sei in totale le sfide giocate in Coppa Italia tra Fiorentina e Empoli, con una vittoria azzurra (nell’unica sfida giocata ad Empoli) e cinque successi viola (compreso uno dopo i tempi supplementari). Il primo confronto al Franchi fu quello del 19 maggio 1986, il primo assoluto tra le due squadre: ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, con la Fiorentina che superò 3-0 (doppietta di Monelli e gol di Oriali) gli azzurri, ribaltando il 3-2 empolese dell’andata. Nuova sfida la stagione successiva, con la Fiorentina vittoriosa 2-1 grazie alla doppietta di Roberto Baggio, con Casaroli a firmare la rete azzurra. Nuova sfida nell’agosto del 1993, primo turno di Coppa Italia, con la Fiorentina che vinse 2-0 con le reti di Banchelli e Robbiati. Le due squadre si ritrovano quindi di fronte, per due annate consecutive in Coppa Italia: nel terzo turno del torneo 2009/10, la Fiorentina vinse 1-0 dopo i tempi supplementari (gol di Babacar al 118’); la stagione successiva vittoria per 2-1 con la doppietta di Cerci e la rete azzurra di Shekiladze.

DOPO LO 0-0 DI EMPOLI, FIORENTINA SCATENATA – Dopo lo 0-0 ad Empoli in campionato, 29 settembre scorso, la Fiorentina si è scatenata centrando 7 vittorie su 7 in serie A, 10 su 11 allargando i dati a tutte le partite ufficiali, con unico “scivolone” a Nicosia, 1-2 contro l’Apoel in Conference League, in data 7 novembre. In queste 11 partite viola sempre a segno, totale di 30 marcature, quasi 3 di media ad incontro.

LA FIORENTINA DEBUTTA IN COPPA ITALIA 2024/25 – Fiorentina all’esordio nella coppa Italia 2024/25: i viola vi partecipano per la 74° volta nella loro storia, ad oggi hanno un bilancio di 188 vittorie, 84 pareggi e 79 sconfitte in 351 match disputati, con differenza reti di 600 segnate e 335 subite. I viola hanno vinto la coppa nazionale in 6 occasioni, nelle edizioni 1939/40, 1960/61, 1965/66, 1974/75, 1995/96 e 2000/01, raggiungendo la finalissima – poi perduta – in ulteriori 5 stagioni.

IN COPPA ITALIA L’EMPOLI STASERA PUÒ FARE LA STORIA – Per l’Empoli coppa Italia maggiore edizione numero 45: i toscani vantano 53 vittorie, 25 pareggi e 58 sconfitte in 136 gare giocate, 195 reti segnate e 187 subite. Massimo traguardo raggiunto l’approdo ai quarti di finale, nelle edizioni 1985/86, 1986/87 e 2006/07, che potrebbe stasera essere eguagliato. L’Empoli è la prima società non capoluogo di provincia per partecipazioni alla coppa Italia maggiore: al secondo posto con 31 edizioni la Sambenedettese.

MAI PAREGGIO PER LA FIORENTINA CON L’ARBITRO GIUA – Antonio Giua di Olbia l’arbitro di Fiorentina-Empoli. Sei i precedenti con gli azzurri, con due vittorie, tre pareggi e una sconfitta: il successo per 3-2 sul campo della Virtus Entella dell’ottobre del 2017, la sconfitta 3-2 nella gara di Coppa Italia con il Napoli del gennaio del 2021, il pareggio in casa del Monza per 1-1 del febbraio dello stesso anno, il pari, 3-3, sul campo della Lazio del gennaio del 2022, il 2-2 con lo Spezia del febbraio dello scorso anno e la vittoria, lo scorso gennaio, 3-0 in casa contro il Monza. Sono 6 i precedenti con la Fiorentina con 3 vittorie e altrettante sconfitte.

BRANCOLINI, MALEH, ZURKOWSKI, PARISI E TERRACCIANO GLI EX DELLA SFIDA – Federico Brancolini, Youssef Maleh e Szymon Zurkowski in azzurro, Fabiano Parisi e Pietro Terracciano in viola; questi gli ex della sfida di domani tra Fiorentina e Empoli. Partendo dagli ex viola, Brancolini è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, arrivando fino alla prima squadra dove ha giocato una gara, nel luglio del 2020; centrocampista marocchino arrivò a Firenze nell’estate del 2021, dal Venezia, rimanendovi fino a gennaio 2023 per un totale di 40 presenze con 3 gol; per il polacco due presenze nella stagione 2019/2020 con la Fiorentina. Venendo agli ex azzurri, Parisi fu prelevato dall’Avellino nel 2020: per lui 3 stagioni in azzurro con 80 presenze e tre gol. Una stagione e mezzo a Empoli per Pietro Terracciano, arrivato nel luglio del 2017, lasciò gli azzurri dopo 12 presenze nel gennaio del 2019 per trasferirsi proprio alla Fiorentina.

SEMPRE PAREGGIO TRA D’AVERSA E PALLADINO – Tra Raffaele Palladino e Roberto D’Aversa terzo incrocio tecnico dopo i pareggi 1-1 in Monza-Lecce del girone di andata della serie A dell’anno scorso e lo 0-0 dell’andata della serie A 2024/25, gara disputata al “Castellani-Computer Gross Arena”.

MASSIMO EQUILIBRIO NEI 5 PRECEDENTI TRA PALLADINO E L’EMPOLI – Sono 5 le sfide fra Raffaele Palladino, da tecnico, e l’Empoli: finora massimo equilibrio con 2 vittorie per parte ed 1 pareggio.

D’AVERSA CONDUCE 3-2 SULLA FIORENTINA – Roberto D’Aversa conta 9 sfide tecniche contro la Fiorentina: in bilancio 3 vittorie del mister azzurro, 4 pareggi e 2 successi viola.