La Pianese chiude il campionato con l’Arezzo. Formisano: “Vogliamo offrire la miglior prestazione possibile”

Il tecnico della compagine amiatina ha parlato alla vigilia del derby toscano: “Siamo riusciti a coltivare questo sogno, a farlo crescere, e adesso vogliamo viverlo e goderne con la giusta leggerezza”

Chiudere al meglio un campionato già storico, con lo sguardo rivolto al sogno di disputare il primo turno dei playoff in casa. È con questo spirito che la Pianese si prepara ad affrontare il trentottesimo e ultimo turno del girone B di Serie C, in programma domani, domenica 27 aprile, alle 16:30, in contemporanea su tutti i campi. Sull’Amiata arriverà l’Arezzo, quinto in classifica con 61 punti. Gli amaranto, ormai irraggiungibili dalle inseguitrici, possono ancora ambire alla quarta posizione: per riuscirci servirà una vittoria e una contemporanea sconfitta del Pescara in casa. Situazione simile per le zebrette: in caso di successo e di ko del Pineto, impegnato a Rimini, la Pianese aggancerebbe il settimo posto, attualmente occupato dagli abruzzesi, conquistando così il settimo posto e il diritto di disputare il primo turno dei playoff a Piancastagnaio. A dirigere l’incontro sarà Gabriele Totaro della sezione di Lecce, coadiuvato da Vincenzo Andreano di Foggia e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno. Il IV ufficiale sarà Simone Spagnoli di Tivoli.

Alessandro Formisano, allenatore della squadra toscana, è partito dalla sfida di Terni per presentare il prossimo incrocio: “Veniamo da una prestazione importante, fatta di equilibrio, intensità e voglia di giocarcela contro una squadra di categoria superiore”. “Contro l’Arezzo vogliamo offrire la miglior prestazione possibile – spiega il tecnico – senza guardare agli altri campi. Sappiamo che i nostri avversari sono molto forti, hanno ottime individualità, sono ben allenati e propongono un’idea di calcio davvero piacevole. Aggiungo che per me sarà anche molto bello ritrovarmi di fronte a un grande allenatore come Cristian Bucchi”.

Parlando della sua esperienza in Toscana, Formisano aggiunge: “A Piancastagnaio ho trovato serenità, una visione a lungo termine e tanta voglia di crescere. Lo dimostrano anche i risultati ottenuti prima del mio arrivo. Per quanto mi riguarda, migliorare quanto fatto nel girone d’andata era davvero difficile, anche considerando i cambiamenti nella rosa. Invece, ho trovato ragazzi che hanno dato tutto e che sono cresciuti in maniera esponenziale. Siamo cresciuti insieme. Il resto, come si suol dire, è storia, e noi ce la godiamo”. “È meraviglioso essere ai playoff – conclude Formisano –: davvero qualcosa di cui andare fieri. Con il gruppo ne parliamo spesso, di quanto sarà bello ricordare questa avventura un giorno. Siamo riusciti a coltivare questo sogno e adesso vogliamo viverlo e goderne con la giusta leggerezza”.

L’articolo La Pianese chiude il campionato con l’Arezzo. Formisano: “Vogliamo offrire la miglior prestazione possibile” proviene da U.S. Pianese.