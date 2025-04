Con l’Arezzo si chiude la stagione regolare della Pianese. Polidori: “Avversario in salute, ci aspetta una partita durissima”

Il difensore bianconero si è proiettato all’ultimo impegno di campionato

Mancano solo novanta minuti al termine della stagione regolare, e la Pianese chiuderà il campionato tra le mura amiche dello stadio Comunale questa domenica, quando a Piancastagnaio arriverà l’Arezzo, attuale quinta forza del torneo. La formazione bianconera ha già messo in cassaforte la partecipazione ai playoff, ma contro gli amaranto si può ancora inseguire l’aggancio alla settima posizione, l’ultima utile per poter disputare il primo turno della post-season in casa. Per questo il focus è totalmente rivolto alla sfida di questo weekend, una convinzione che anche Mattia Polidori ha tenuto a ribadire con forza: “Affrontiamo una squadra forte, in salute, che a gennaio si è ulteriormente rinforzata sebbene avesse già grande qualità. Ci aspetta sicuramente una partita durissima”. “È vero – prosegue il centrale bianconero –, possiamo ancora ambire a giocare il primo turno dei playoff in casa, ma prima di guardare agli altri risultati dobbiamo mettercela tutta. Se andrà bene, potremo contare su due risultati su tre. Come abbiamo fatto tutto l’anno, anche ai playoff proveremo a giocare con consapevolezza e spensieratezza”.

Il vice capitano della formazione amiatina, tornato in gruppo dopo un lungo stop, conclude quindi tracciando un bilancio della stagione: “Sto pian piano rientrando, l’obiettivo è quello di mettere un po’ di minuti nelle gambe perché ancora naturalmente non sto benissimo, ma sono fiducioso del fatto che riuscirò a tornare come prima. Personalmente è stata una buona annata, mi dispiace solamente essermi fatto male e aver saltato due mesi. A livello di squadra abbiamo disputato una stagione fantastica, adesso dobbiamo pensare a domenica e poi a finire nel migliore dei modi con i playoff. Quelle – conclude Polidori – saranno partite a sé, un altro campionato, quindi vedremo”.

