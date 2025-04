La Pianese lotta e se la gioca alla pari ma a festeggiare è la Ternana: termina 2-0 al Liberati

Le zebrette escono dal penultimo turno del campionato con la consapevolezza di aver blindato l’ottavo posto in classifica

TERNANA (Vannucchi; Donati, Fazzi (1’ st Maestrelli), Capuano, Martella; De Boer, Damiani (1’ st Ciammaglichella), Corradini (22’ st Vallocchia); Curcio (22’ st Casasola); Cianci (36’ st Tito), Cicerelli. A disposizione: Vitali, Millico, Ferrante, Aloi, Bellavigna. Allenatore: Liverani.

PIANESE (4-3-1-2): Boer; Ercolani (35’ st Mastropietro), Pacciardi (35’ st Indragoli), Masetti, Chesti; Simeoni, Proietto, Colombo (12’ st Da Pozzo); Marchesi; Bacchin (48’ st Falleni), Mignani (48’ st Xhani). A disposizione: Filippis, Reali, Polidori, Ferretti, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti. Allenatore: Formisano.

ARBITRO: Tropiano di Bari (Russo-Petrov; IV ufficiale: Morelli di Tivoli)

MARCATORE: 7’ st Ciammaglichella (T), 38’ st Cicerelli (T)

AMMONITI: Damiani, Cicerelli, Fazzi, Simeoni, Maestrelli, Tito

NOTE: spettatori: 3.042 (di cui 2.233 abbonati e 21 ospiti). Incasso: € 7.168,00 + rateo abbonati: € 10.365,57. Totale: € 17.533,57. Recupero: 2’, 4’. Angoli: 1-2.

La Pianese esce sconfitta dal “Libero Liberati”, arrendendosi a una Ternana cinica e concreta. Dopo un primo tempo giocato alla pari, la maggiore qualità delle Fere emerge nella ripresa, permettendo ai padroni di casa di conquistare i tre punti e interrompere una serie di tre sconfitte consecutive. Rimangono gli applausi per i ragazzi di Formisano, che anche oggi hanno lottato fino all’ultimo, e che escono dal penultimo turno della stagione regolare con la consapevolezza di aver blindato almeno l’ottava posizione. Per sperare di migliorare un risultato già di per sé storico, nell’ultima uscita, le zebrette dovranno vincere e aspettare buone notizie dagli altri campi. L’appuntamento è fissato per le 16:30 di domenica prossima, 27 aprile, quando al Comunale di Piancastagnaio arriverà l’Arezzo.

Partenza equilibrata delle due formazioni. Al 5’, la squadra toscana cerca di colpire in ripartenza, ma Bacchin viene fermato dalla difesa rossoverde. Avvio senza timori delle zebrette, che ci riprovano all’11’ con Colombo: il centrocampista bianconero accelera sulla sinistra, ma sul suo traversone Bacchin manca l’appuntamento con il pallone per questione di centimetri. Risponde la Ternana al 13’ con una conclusione da fuori di Cianci, che però non riesce a imprimere la giusta traiettoria al pallone. Gli umbri mostrano un ottimo palleggio e provano a far valere la loro qualità tecnica. Al 36’, sortita offensiva dei bianconeri che si rendono pericolosi con Simeoni, bravo a servire Chesti in profondità, ma Fazi è attento e anticipa l’attaccante. Due minuti più tardi, è Marchesi a provarci con una lunga cavalcata fino al limite dell’area: il numero 99 serve Bacchin, che controlla e calcia di sinistro. Vannucchi non è impeccabile, ma riesce comunque a bloccare la sfera. Al 43’, Mignani sfugge a Fazzi, che lo stende al limite dell’area e concede una punizione da posizione pericolosa. Sul pallone va Marchesi, ma il suo tiro termina alto di poco. In pieno recupero, la squadra ospite va vicinissima al vantaggio con Cicerelli che colpisce il palo direttamente da calcio di punizione. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

La Ternana sblocca subito il match in apertura di ripresa: al 7’ arriva la rete dell’1-0 con il neoentrato Ciammaglichella, rapido a raccogliere la respinta di Boer sul tiro di Cianci e a ribadire in rete. La compagine amiatina tenta di reagire, ma al 16’ è ancora il numero 72 rossoverde a rendersi pericoloso: alla ricerca della doppietta, calcia da fuori area senza però inquadrare lo specchio. La formazione di Piancastagnaio prova a prendere in mano il pallino del gioco e a rendersi pericolosa, ma le Fere rispondono colpendo in ripartenza. Al 28’, Cicerelli conclude verso la porta, trovando però soltanto un calcio d’angolo. Nel finale, i padroni di casa chiudono la partita con la rete del 2-0: il numero 10 della Ternana parte palla al piede, arriva al limite dell’area e lascia partire un destro che non lascia scampo a Boer. Negli ultimi minuti, la Ternana è brava a non concedere più spazi alle offensive toscane. Termina 2-0 al “Libero Liberati” di Terni.

L’articolo La Pianese lotta e se la gioca alla pari ma a festeggiare è la Ternana: termina 2-0 al Liberati proviene da U.S. Pianese.