Il post partita di Ternana-Pianese, Formisano: “Felice della prestazione, del coraggio e del sacrificio messo dai ragazzi”

A fine partita il tecnico della Pianese ha elogiato la prova dei suoi ragazzi

Non basta una prova di grande sacrificio e abnegazione ad una Pianese incerottata, che al “Libero Liberati” di Terni esce sconfitta per 2-0 ma con la consapevolezza di aver dato tutto al cospetto di uno degli avversari più forti della categoria. Mister Alessandro Formisano, nella consueta analisi post-partita, ci tiene a soffermarsi sugli aspetti positivi della prestazione odierna: “Vorrei partire dalle cose che mi sono piaciute, soprattutto la personalità con cui la mia squadra è venuta a giocare la partita, contro una squadra nettamente più forte per individualità, come dimostrano i loro cambi. Siamo arrivati a questa gara in estrema difficoltà – aggiunge il tecnico bianconero –, per questo sapevamo di dover contenere e salvare il salvabile in alcuni momenti. La sliding door della gara è stata il dover ricorrere a dei cambi obbligatori, dovendo adattare dei giocatori. Credo che la Pianese abbia fatto un primo tempo eccezionale, sotto tutti i punti di vista, perché non ha solo contenuto la Ternana ma ha giocato e creato occasioni al cospetto di una squadra così forte, motivata e cattiva come lo era oggi la Ternana. Usciamo comunque a testa alta, con grande orgoglio. Sono felicissimo della prestazione, del coraggio e del sacrificio che hanno messo fino all’ultimo istante i miei ragazzi. Non era questa la nostra partita, guardiamo avanti con grande entusiasmo”.

La Pianese, certa dell’ottavo posto in classifica, guarda all’ultimo impegno di stagione regolare con l’obiettivo di provare ad agganciare anche la settima posizione, che varrebbe la possibilità di disputare in casa il primo turno della post-season: “Il traguardo dei playoff è straordinario, personalmente ho finito le parole per descrivere quello che mi hanno dato i ragazzi in questi mesi. Siamo partiti a dicembre con l’obiettivo di salvarsi a tutti i costi, poi abbiamo alzato l’asticella. Ci siamo salvati con due mesi di anticipo e non ci siamo accontentati. Voglio spendere una parola per tutti loro, perché siamo ancora in lotta per il settimo posto e possiamo giocarci la possibilità di disputare la partita in casa ai playoff. Ma i complimenti i ragazzi se li meritano anche per questa prestazione”.

L’articolo Il post partita di Ternana-Pianese, Formisano: “Felice della prestazione, del coraggio e del sacrificio messo dai ragazzi” proviene da U.S. Pianese.