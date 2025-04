La stagione regolare verso il capolinea. L’ultimo avversario sulla strada della Pianese è l’Arezzo

Le zebrette si preparano alla sfida casalinga di domenica contro la formazione amaranto

Nessuna sosta per la Pianese. Archiviata la sfida di ieri contro la Ternana, la formazione bianconera ha immediatamente ripreso a lavorare per presentarsi al meglio all’impegno di domenica 27 aprile contro l’Arezzo (stadio Comunale di Piancastagnaio, ore 16:30), valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C NOW. Le zebrette, già certe dell’accesso ai playoff, possono ancora sperare di agganciare la settima posizione, l’ultima utile per disputare il primo turno della post-season tra le mura amiche. Per raggiungerlo non basterà conquistare i tre punti contro gli amaranto ma anche attendere un risultato favorevole da Rimini dove scenderà in campo il Pineto, formazione che precede la Pianese in classifica.

La squadra ha svolto una seduta a gruppi divisi: i calciatori scesi in campo ieri al “Libero Liberati” hanno effettuato un lavoro di recupero in piscina, il resto del gruppo si è invece ritrovato al campo per una seduta in proiezione di domenica. Lavoro differenziato per Simone Nicoli, mentre l’unico indisponibile resta il lungodegente Daniel Frey.

