Pianese in campo anche a Pasqua, il resoconto sulla seduta

Prosegue nel suo lavoro la Pianese che domani sarà in campo al “Libero Liberati” di Terni per affrontare la Ternana nella trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. Quest’oggi, nella domenica di Pasqua, la squadra si è allenata agli ordini di mister Formisano per mettere a punto gli ultimi preparativi e arrivare all’incrocio nel migliore dei modi. Agli ordini del tecnico e del suo staff, i calciatori bianconeri hanno svolto esercitazioni specifiche finalizzate al consolidamento delle due fasi. Contestualmente, non sono arrivate buone notizie dall’infermeria: non saranno della partita (fischio di inizio programmato domani alle ore 15:00) Simone Nicoli, ancora alle prese con il problema al ginocchio rimediato a poche ore dalla gara con il Pineto, Niccolò Nardi, bloccato da una fastidiosa pubalgia, e Lorenzo Da Pozzo, febbricitante. Ha proseguito nel suo percorso di recupero Mattia Polidori, la cui presenza domani resta in dubbio.

